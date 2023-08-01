Китай ограничит экспорт дронов

CentralAsia (CA) - Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов гражданского назначения. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства коммерции КНР.

Ограничения начнут действовать 1 сентября. Они распространяются на специальные двигатели для некоторых устройств, специфическую полезную нагрузку, радиокоммуникационное оборудование и гражданские средства борьбы с БПЛА. Кроме того, будет введен двухлетний контроль на вывоз некоторых дронов потребительского класса.

В частности, под экспортный контроль попадут дроны весом более 7 кг, способные находиться в воздухе более 30 минут, транспортировать объекты и сбрасывать их на землю.

Кроме того, без специального разрешения будет запрещено экспортировать некоторые двигатели для беспилотников, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов.

Отмечается, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях.

Нововведения не предполагают полный запрет на экспорт гражданских БПЛА, их можно будет поставлять за границу после выполнения соответствующих юридических процедур. Также компетентные органы планируют разработать меры поддержки для компаний с хорошо отлаженной внутренней системой соблюдения требований.

Подводя итоги, министерство коммерции подчеркнуло, что ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.