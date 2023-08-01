Теракт у посольства РФ в Кабуле: Террориста-смертника из Узбекистана будут судить в России посмертно, - «Ъ»

CentralAsia (CA) - Террориста-смертника из Узбекистана Хусанжона Осимий, который подорвал себя возле российского посольства в Кабуле осенью прошлого года, будут судить в России посмертно. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, 5 сентября 2022 года в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле подорвался террорист-смертник из террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Он привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудник консульства вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. В результате погибли два сотрудника российского посольства: второй секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет. Кроме них погибли четыре боевика радикального движения «Талибан», охранявших внешний периметр посольства.

Уголовным делом занималось главное следственное управление Следственного комитета (СК) России. К расследованию были также привлечены управления международно-правового сотрудничества СК и Генпрокуратуры. Через эти две структуры велась вся переписка, по результатам которой за десять месяцев разбирательства удалось сформировать приличный объем доказательств по уголовному делу.

Активное содействие в расследовании теракта оказывал «Талибан», который контролирует власть в Афганистане с августа 2021 года. Как отметил собеседник издания, знакомый с ходом расследования, копии протоколов осмотра места происшествия и допросов свидетелей из Кабула «приходили весьма оперативно».

«С Узбекистаном, гражданином которого оказался предполагаемый террорист-смертник Хусанжон Осимий, все оказалось еще проще. Связь с узбекскими коллегами осуществлялась через Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений государств—участников СНГ. Кроме того, у правоохранителей Узбекистана россиянам пришлось просить даже не правовую помощь, а только лишь содействие. Оно выразилось в предоставлении так называемого хармата на вероятного преступника — характеризующих его материалов по прежнему месту жительства», — говорится в материале «Коммерсанта».

На завершающей стадии расследования сотрудники правоохранительных органов Узбекистана по просьбе россиян опросили родителей Осимий на предмет их согласия с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. Поскольку последовал отрицательный ответ, уголовное дело, как сообщила Генпрокуратура, будет рассмотрено по существу во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.