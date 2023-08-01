Туркменистан готовит экстренную эвакуацию своих граждан из России из-за участившихся обстрелов ВСУ, - «Хроники Туркменистана»

CentralAsia (TM) - В связи с участившимися обстрелами ВСУ территории России, включая Москву, туркменские власти готовят экстренную эвакуацию своих граждан – студентов и трудовых мигрантов, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Рано утром 29 июля группа из 10 офицеров МНБ и 15 сотрудников МВД по морю прибыла в Астрахань, чтобы уговорить своих граждан, проживающих в обстреливаемых из Украины населенных пунктах России, временно вернуться на родину или переехать в более безопасные регионы.

Тех, кто захочет вернуться на родину, на машинах доставят в Астрахань.

Министреству обороны приказано подготовить два судна, на которых туркменских граждан будут эвакуировать из Астрахани в Туркменбаши. Из Туркменбаши они бесплатно самолетом или поездом будут доставлены до места постоянного проживания.

Часть из прибывших в Астрахань силовиков и дипломатов позже прибыла в Москву в Посольство Туркменистана. Офицеры МНБ и МВД вооружены легким стрелковым оружием.

В настоящее время на сайте «Туркменских авиалиний» невозможно купить билет из Ашхабада в Москву. Cистема пишет, что «направление недоступно».