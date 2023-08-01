Видео, фото — Пожар в 16-этажном доме в Алматы: Люди выпрыгивали из окон

CentralAsia (KZ) - 1 августа в Алматы в мкр Аккент произошёл пожар.

Как пишет пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана, 1 августа в 17:10 силы и средства пожарных частей были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54.

По прибытии через 6 минут было обнаружено горение открытым пламенем квартиры на 5-м этаже 16-ти этажного жилого дома. Горели электрические кабели в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей.

По лестничному маршу эвакуировали более 250 человек, посредством 3-х коленной лестницы и трех автолестниц спасли 40 человек

В 18:46 пожар локализован и ликвидирован. Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи.

Всего спасено 70 человек, из них 35 человек с помощью спасательного колпака, остальные жители - при помощи специальной техники, эвакуировано 300 человек. Погибших нет.

В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы.

«Тушение пожара значительно осложнялось заставленными частными автомобилями.

ДЧС города Алматы просит не создавать препятствия для проезда экстренных служб», - говорится в сообщении МЧС РК.

Как пишет Orda.kz, люди выпрыгивали из окон.

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