Генеральный директор SDC находится с визитом в Монголии для проверки устойчивости швейцарской поддержки

CentralAsia (MNG) - Посол Патрисия Данци, заместитель министра иностранных дел и генеральный директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Швейцарского агентства по международному сотрудничеству, находится с визитом в Монголии, чтобы проверить результаты и устойчивость швейцарской поддержки.

Она посетила проект Responsible Nomads, чтобы увидеть коммерциализацию и отслеживаемость изделий из волокна и шерсти. Здесь мы представляем статью SDC о своем проекте, опубликованную год назад.

Зеленое золото: средства к существованию в Монголии

В центре этой истории — кочевые семьи Монголии. 70% территории их страны, которая в 38 раз больше территории Швейцарии, покрыта пастбищами, известными как зеленое золото Монголии. Проект SDC «Зеленое золото и здоровье животных», направленный на защиту этих пастбищ, реализуется совместно с семьями кочевников и другими заинтересованными сторонами в течение 17 лет. Устойчивое развитие и цифровые решения являются важными аспектами проекта.

Зеленые пастбища вместо пустыни

Нетронутые пастбища, также называемые «зеленым золотом», необходимы для средств к существованию кочевников. Однако кочевничество и кочевое скотоводство также имеют большое культурное, социальное и экономическое значение для Монголии. Поголовье скота, особенно коз, за последние десятилетия значительно увеличилось, отчасти из-за растущего спроса на кашемировую шерсть. Хотя в краткосрочной перспективе это дает экономический импульс, широкое использование пастбищных угодий, которое часто приводит к чрезмерной эксплуатации, приводит к потере биоразнообразия и рискует превратить зеленые пастбища в пустыню. Эта ситуация, которая также усугубляется изменением климата, стала отправной точкой для проекта SDC «Зеленое золото и здоровье животных», который был запущен в 2004 году в тесном сотрудничестве с семьями кочевников, властями Монголии и другими заинтересованными сторонами. Цель состояла в том, чтобы установить ответственные методы землепользования и благополучия животных, чтобы создать устойчивые и экологически безопасные экономические возможности.

Результатом этих усилий стало восстановление более 20 миллионов гектаров залежных пастбищ за 15 лет, что примерно в пять раз превышает площадь Швейцарии. Это победа как для Монголии, которая теперь привержена устойчивому управлению пастбищными угодьями в долгосрочной перспективе, так и для Швейцарии, которая помогла остановить растущее опустынивание.

Управление пастбищами: 92 000 кочевых семей объединяют усилия

Благодаря этому проекту кочевники, живущие в одном районе, теперь управляют землей на общинной и экологически чистой основе. «Кочевники договариваются о сохранении здоровой земли с местным правительством. Они традиционно делят землю на несколько экологических зон. С помощью различных инструментов кочевники регулярно определяют, какие зоны отпускаются для выпаса скота, а какие зоны должны отдыхать», — объясняет Энх-Амгалан Цээлэй, ранее руководивший проектом «Зеленое золото».

Тип и количество растений на пастбище являются ключевыми показателями того, в каком состоянии находится земля. С помощью каталога растений кочевники могут определить эти условия – если есть большое разнообразие растений, в том числе растений, которые только встречаются на здоровых пастбищах земля может быть освобождена для выпаса скота. Однако, если уровень биоразнообразия низкий, земля не будет использоваться в течение определенного периода времени. «В общей сложности более 92 000 кочевых семей по всей стране взяли на себя договорные обязательства по устойчивому управлению пастбищными угодьями и, таким образом, вносят существенный вклад в сохранение этой важной экосистемы», — говорит Энх-Амгалан Цээлэй. Пришло время привлечь других актеров, вовлеченных в эту историю.

Цифровые решения для устойчивого животноводства

Проект также оказался успешным в развертывании цифровой системы для отслеживания продуктов животного происхождения. Хотя животноводство в Монголии широко распространено, страна экспортирует лишь небольшое количество мяса и других продуктов животного происхождения. Это также связано с ограниченной информацией о гигиене и безопасности пищевых продуктов. Теперь ветеринары также несут ответственность за проверку здоровья животных и качества продуктов животного происхождения. Затем эта информация сохраняется в национальной базе данных, к которой также могут получить доступ потребители.

Цээлэй считает, что любая модель устойчивого развития должна быть адаптирована к индивидуальному контексту. Ее позиция ясна. «Модель устойчивого развития для каждой страны должна быть разной. В случае с Монголией, без обеспечения устойчивого развития во всех сферах, будь то экологическая, экономическая или социальная, мы не можем двигаться дальше».

Проект внес большой вклад, помогая создать более 76 кочевых кооперативов по всей стране, которые производят и продают продукцию под собственной торговой маркой — Responsible Nomads. Это означает, что кочевники, входящие в состав этих коллективов, стремятся к тому, чтобы их продукция поступала из устойчивого и экологически чистого животноводства.

Ответственные кочевники

Каждый продукт имеет в общей сложности 20 индикаторов, которые покупатели могут увидеть с помощью индивидуального QR-кода, который поставляется вместе с доставкой. Это ответ на растущую тенденцию к более ответственному потреблению, когда клиенты хотят знать, откуда берется продукт и был ли он произведен с соблюдением принципов устойчивого развития. Похоже, концепция работает — даже всемирно известный монгольский рок-музыкант The Hu открыл для себя Responsible Nomads и теперь делает свои фан-товары только из кожи с этой этикеткой, что соответствует установленным стандартам. Лейбл Responsible Nomads использует и другие инновационные подходы. Яков традиционно используют в качестве вьючных животных в Монголии, а это означает, что их мех и кожа не считаются достаточно качественными для использования. Однако теперь в рамках проекта был разработан специальный тип гребня, который может извлекать шерсть яка достаточно хорошего качества, чтобы из нее можно было делать изделия. Новый стартап в Улан-Баторе также начал производить футбольные мячи ручной работы из кожи яка.

Проект «Зеленое золото» завершился, но оставил прочный и творческий след.

источник: Swiss Cooperation in Mongolia

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