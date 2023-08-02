ЦБ Китая и Монголии продлили соглашение о валютном свопе

CentralAsia (MNG) - Народный банк Китая (НБК), центральный банк Китая, заявил во вторник, что после одобрения Госсовета он продлил соглашение о валютном свопе еще на три года со своим монгольским коллегой, Банком Монголии.

Сумма валютного свопа составила 15 млрд юаней (около 2,1 млрд долларов США), или 7,25 трлн монгольских тугриков, говорится в заявлении, опубликованном НБК.

Продление соглашения будет способствовать дальнейшему углублению финансового сотрудничества между двумя странами, развитию двусторонних торгово-экономических обменов и поддержанию стабильности финансового рынка, говорится в заявлении.

источник: Middle Asian News

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