Объявлен новый Toyota Land Cruiser Prado 2024. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Toyota Land Cruiser Prado попрощался с Америкой в конце 2021 модельного года, но он триумфально возвращается в 2024 году. Мало того, на этот раз внедорожник имеет гораздо больше смысла, поскольку цены будут начинаться с «средних 50 тыс. долларов», сообщает Сarscoops.

Хотя это не дешево, Land Cruiser 2021 года начинался с 85 515 долларов, поэтому модернизированный внедорожник будет стоить примерно на 30 тыс. долларов меньше, чем его предшественник. Это значительная экономия, и модель прибудет в Соединенные Штаты следующей весной.

Когда внедорожник вернется, он будет иметь прочный вид, который был создан, чтобы быть «аутентичным», «вневременным» и «профессиональным». Он следует по стопам Lexus GX 2024 года и отличается квадратным дизайном с рядом элементов стиля в стиле ретро.

Внешний вид зависит от отделки салона, а Land Cruiser 1958 начального уровня оснащен круглыми светодиодными фарами, а также традиционной решеткой радиатора с надписью «TOYOTA». Ужасно названный Land Cruiser Land Cruiser идет в несколько ином направлении и использует прямоугольные фары, которые должны напоминать те, что использовались на FJ62 с середины 1980-х годов. Отделка Land Cruiser среднего уровня также заменяет традиционные противотуманные фары на жесткие блоки с «выбором цвета», которые предположительно предлагают желтый и белый варианты, как на Tacoma Trailhunter.

Клиенты, которые ищут что-то более прочное, могут выбрать Land Cruiser First Edition. Будет доступно всего 5000 единиц, и они примечательны тем, что имеют переднюю защитную пластину, рейлинги и багажник на крыше. Топовая модель также оснащена круглыми фарами, подсветкой задней двери, брызговиками и «защитой задней двери».

Все комплектации стандартно поставляются с 18-дюймовыми колесами, хотя комплектация Land Cruiser предлагает опциональные 20-дюймовые колеса. Стоит также отметить, что у Land Cruiser и First Edition колеса шире, хотя всесезонные шины входят в стандартную комплектацию.

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Будут доступны семь различных цветов: черный, «ледяная шапка», «холодный ветер», «жемчужный», «подземный», «метеоритный дождь», «следовая пыль» и «синий». Покупатели также могут получить двухцветную окраску кузова: Trail Dust или Heritage Blue в сочетании с крышей Grayscape.

Что касается размера, внедорожник имеет длину 193,7 дюйма (4920 мм), ширину 84,2 дюйма (2139 мм) и высоту 73,2 дюйма (1859 мм) с колесной базой, которая составляет 112,2 дюйма (2850 мм). Это означает, что модель на 6,4 дюйма (163 мм) длиннее, чем Land Rover Defender 110, хотя колесная база у нее на 6,8 дюйма (173 мм) короче.

Относительно скромный салон

Знакомый стиль продолжается в пятиместном салоне, а Land Cruiser 1958 отличается тканевой обивкой, кнопочным зажиганием и мультимедийной системой Toyota Audio с 8-дюймовым экраном. Покупатели также найдут подогрев передних сидений с ручной регулировкой, рулевое колесо с подогревом и аудиосистему с шестью динамиками. Завершают основные моменты беспроводное зарядное устройство для смартфона и инвертор переменного тока мощностью 2400 Вт.

Комплектация Land Cruiser оснащена лучше, так как имеет подогрев и вентиляцию передних сидений SofTex с электрорегулировкой. К ним присоединяются более крупная 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система и аудиосистема с десятью динамиками.

Покупатели, которые ищут больше роскоши, могут выбрать пакет премиум-класса, в который добавлены кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, проекционный дисплей и аудиосистема премиум-класса JBL с 14 динамиками. В пакет также входят цифровое зеркало заднего вида и люк.

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Toyota мало что рассказала об интерьере First Edition, но в нем есть кожаные сиденья, а также логотипы «First Edition», выбитые на дверных панелях. Покупатели также получат ключевую перчатку с уникальной строчкой.

Говоря об оборудовании, Land Cruiser 2024 года стандартно поставляется с набором систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0. Он включает в себя динамический радарный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей, систему помощи при отслеживании полосы движения (центрирование полосы движения) и систему предварительного столкновения с обнаружением пешеходов. К ним присоединяются автоматический дальний свет, система помощи при дорожных знаках, упреждающая помощь при вождении и предупреждение о выходе из полосы движения с помощью рулевого управления. Завершают основные моменты монитор слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Стандартный гибридный силовой агрегат мощностью 326 л.с.

В то время как Lexus GX оснащен 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 л. Максимальная гибридная силовая установка. Он дебютировал на Tacoma 2024 года и состоит из 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, аккумулятора на 1,87 кВтч и восьмиступенчатой автоматической коробки передач со встроенным электродвигателем.

Установка позволяет Land Cruiser 2024 года развивать общую мощность 326 л.с. (243 кВт / 331 л.с.) и крутящий момент 465 фунт-фут (630 Нм). Это лучше, чем у вышеупомянутого Defender 110, стоимость которого начинается от 60 600 долларов и в стандартной комплектации поставляется с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 296 л.

Учитывая ориентированность на бездорожье, неудивительно, что система постоянного полного привода входит в стандартную комплектацию и оснащена межосевым дифференциалом, а также двухступенчатой раздаточной коробкой. Покупатели также найдут задний дифференциал с электронной блокировкой, который должен позволить модели преодолевать пересеченную местность.

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Придерживаясь внедорожной темы, Land Cruiser имеет дорожный просвет 8,7 дюйма (221 мм), а также углы въезда, съезда и отрыва 30, 22 и 25 градусов соответственно. Все комплектации поставляются с системой помощи при спуске с горы и функцией Crawl Control, которая действует как низкоскоростной круиз-контроль.

Land Cruiser и First Edition оснащены системой отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости, системой Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor.

Будет доступно более 100 аксессуаров, включая защитные пластины и каменные рельсы. Клиенты также найдут внедорожное эвакуационное снаряжение и багажники для оборудования.

Платформа с кузовом на раме, такая же, как и у «настоящего» Land Cruiser

Как и Tacoma, Tundra, Sequoia и «настоящий» Land Cruiser, внедорожник построен на платформе TNGA-F с кузовом на раме. Toyota заявила, что он более жесткий, чем старый Land Cruiser 200, благодаря «высокопрочной стали с заготовкой и лазерной сваркой».

Это не единственные изменения, поскольку модель оснащена «новой передней подвеской на двойных поперечных рычагах с двухтрубными амортизаторами», а также многорычажной задней подвеской со спиральными пружинами. Другие особенности включают электроусилитель руля, 17-дюймовые (432 мм) тормозные диски и стандартное сцепное устройство для прицепа, которое позволяет модели буксировать до 6000 фунтов (2722 кг).

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