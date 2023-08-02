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Национальная железнодорожная сеть Монголии расширена на 416,1 км

CentralAsia (MNG) -  Введена в постоянную эксплуатацию железнодорожная линия Тавантолгой — Зуунбаян протяженностью 416,1 км.

Национальная железнодорожная сеть расширена на 416,1 км за счет постоянной эксплуатации железной дороги Тавантолгой — Зуунбаян.

Государственная комиссия, созданная приказом Министра строительства и градостроительства № 126 от 29 мая 2023 года, сегодня провела работы на железнодорожной линии Тавантолгой — Зуунбаян и, считая, что задачи, поставленные предварительной технической комиссией, выполнены в полном объеме, была принята в постоянное пользование членами Государственной комиссии.

Строительство этой железнодорожной линии впервые началось 24 мая 2019 года.

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