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Патрисия Данзи: Швейцария уделяет внимание расширению отношений с Монголией

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж принял посла Патрисию Данци, заместителя министра иностранных дел и генерального директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Швейцарского агентства по международному сотрудничеству.

В ходе встречи они обсудили отношения между двумя странами и дальнейшее сотрудничество в таких областях, как экономика, банковское дело, финансы, электронный переход, изменение климата, энергетика, управление стихийными бедствиями и гуманитарное сотрудничество. При финансировании и поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Монголии были реализованы многочисленные важные проекты и программы на сумму более 200 миллионов швейцарских франков, которые внесли ценный вклад в социально-экономическое развитие Монголии, подчеркнул госсекретарь Анхбаяр, выразив благодарность SDC.

Он также подчеркнул важность осуществления взаимных визитов и обогащения двусторонних отношений в экономическом контексте в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

Посол Патрисия Данци отметила, что Швейцария уделяет внимание расширению отношений между двумя странами, активизации экономического сотрудничества. Она также отметила, что страна уделяет особое внимание сотрудничеству в области изменения климата, электронного развития, культуры и гуманитарных наук.

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