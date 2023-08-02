«Монголо-Китайское Экспо» пройдет в городе Хөх-Хото во Внутренней Монголии

CentralAsia (MNG) - В столице Внутренней Монголии Хөх-Хото, Китай, с 6 по 10 сентября в четвертый раз пройдет выставка «Монголо-Китайское Экспо», в которой примут участие более 500 сельскохозяйственных компаний из обеих стран.
«Монголо-Китайское Экспо» проводится раз в два года в рамках «Всеобъемлющего стратегического партнерства» между Монголией и Китаем, но из-за пандемии была приостановлена. Организатором выставки является Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, другие министерства и ведомства, Министерство торговли и Народное правительство Внутренней Монголии, КНР.
На заседании правительства Монголии была создана рабочая группа по организации 4-й выставки «Монголо-Китайское Экспо» во главе с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулууном Хаянгаа.