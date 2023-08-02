В монгольском аймаке Дорнод пришла аномальная жара

CentralAsia (MNG) - Температура воздуха в аймаке Дорнод достигает от +35 до +42 градусов, а на поверхности почвы - до +68 градусов.

В частности, в сомонах Дашбалбар, Халх-Гол, Матад, Баян-Уул, Гурванзагал, Чулуунхороот температура воздуха достигает +35 - +39 градусов, а на поверхности почвы +60 градусов, сообщил Центр метеорологии и мониторинга окружающей среды аймака Дорнод.

Летом 2016 года температура воздуха в аймаке Дорнод достигала +41,9 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения