экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В монгольском аймаке Дорнод пришла аномальная жара

CentralAsia (MNG) -  Температура воздуха в аймаке Дорнод достигает от +35 до +42 градусов, а на поверхности почвы - до +68 градусов.

В частности, в сомонах Дашбалбар, Халх-Гол, Матад, Баян-Уул, Гурванзагал, Чулуунхороот температура воздуха достигает +35 - +39 градусов, а на поверхности почвы +60 градусов, сообщил Центр метеорологии и мониторинга окружающей среды аймака Дорнод.

Летом 2016 года температура воздуха в аймаке Дорнод достигала +41,9 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com