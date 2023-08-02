Монголия сотрудничает с Китаем и Кореей в борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - Монголия сотрудничает с другими странами, включая Китай и Республику Корея, в борьбе с опустыниванием путем посадки деревьев и изучения опыта стран в поддержке предприятий по выращиванию саженцев деревьев. Об этом сообщило Министерство окружающей среды и туризма Монголии.

«Начиная с 2009 года, мы сотрудничаем с Синьцзянским институтом экологии и географии при Китайской академии наук в борьбе с опустыниванием в Монголии», -- сказала в недавнем онлайн-интервью научный сотрудник Института географии и геоэкологии при Монгольской академии наук Оюунцэцэг Дорж.

Обе стороны создали экспериментальную зону площадью около 50 га для закрепления дюн в местности Элсэн Тасархай, которая является частью монгольских песчаных дюн Элс, простирающихся вдоль центральных монгольских аймаков Төв, Өвөрхангай и Булган. Там исследователи из двух стран зафиксировали движущийся песок и вырастили подходящую растительность в песчаных дюнах Элсэн Тасархай.

Кроме того, Монголия и Республика Корея совместно реализовали проект по восстановлению лесов под названием «Зеленый пояс» для смягчения последствий опустынивания и изменения климата, а также борьбы с желтыми пыльными и песчаными бурями в Монголии с начала 2006 года в южном монгольском аймаке Өмнөговь и центральных аймаках Булган и Төв. По сообщению монгольских властей, в рамках вышеназванного проекта было восстановлено более 3 тыс. га земли.

Отмечается, что общая площадь Монголии составляет около 1,6 млн кв. км, из которых только 7,9 проц. покрыто лесами. Согласно последним данным Министерства окружающей среды и туризма, в настоящее время опустыниванию подвержено около 77 процентов территории страны.

Ожидается, что в 2023 году в Монголии будет посажено 42,9 млн деревьев в рамках общенациональной кампании «Миллиард деревьев», которая была официально запущена в октябре 2021 года.

источник: Синьхуа

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