Мятежники Нигера объявили об открытии границ с пятью странами после госпереворота

CentralAsia (CA) - Нигер открыл границы с Алжиром, Ливией, Чадом, Мали и Буркина-Фасо. Речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении, передает AFP. Об этом решении по телевидению объявили военные, уточняет агентство.

Военные, которые совершили в стране государственный переворот, объявили о закрытии границ 26 июля.

В ночь на 27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера в эфире национального телевидения заявила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. В стране ввели комендантский час. Свержение Базума произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. Позже членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Мохамед Базум отказался уходить в отставку.