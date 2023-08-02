Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву «в связи с воздушной обстановкой»

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CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан» объявила, что с 1 августа приостанавливает полеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Вместо них будут выполнять полеты по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Авиакомпания заявила, что приостановила рейсы в Москву «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».

Полеты из Туркменистана в Россию осуществляют «Туркменистан» и S7. Самолеты летают из Ашхабада в Москву и Казань.

За последние три дня беспилотники дважды атаковали Москва-Сити. В ночь на 30 июля в башни делового центра врезались два беспилотника, в ночь на 1 августа — один. В одной из башен получил ранение охранник.