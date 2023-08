Минобороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Беларусь это отрицает

CentralAsia (CA) - Два белорусских вертолета 1 августа нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

В сообщении говорится, что вертолеты совершали учения, о чем белорусская сторона заранее проинформировала Польшу. Пересечение воздушной границы произошло в районе населенного пункта Беловежа на очень низкой высоте, что затрудняет обнаружение радиолокационными системами.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество военнослужащих на границе и выделить дополнительные средства, в том числе боевые вертолеты.

Об инциденте также проинформировали НАТО, отмечается в сообщении. В МИД Польши также вызвали временного поверенного по делам Беларуси для объяснения произошедшего.

О том, что белорусские вертолеты залетали на территорию Польши, сообщали OSINT-аналитики SluzbyiObywatel. Проект писал, что речь идет о вертолетах Ми-24 и Ми-8.

Ciekawa historia. Od rana napływają informacje o dwóch białoruskich śmigłowcach nad Białowieżą. Budziło to wątpliwości. Pojawiło się jednak więcej zdjęć, które jednoznacznie wskazują na demonstracyjny przelot BY Mi-24 i Mi-8 nad ter. Polski. MON zaprzecza "to nie miało miejsca". pic.twitter.com/SSyCENqx8k