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Дожди с грозами и градом прогнозируются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 3-5 августа сохранится дождливая погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ближайшие дни по-прежнему большая часть страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом. На западе страны, который будет находится в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

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