Пожар в многоэтажке Алматы: системы противодымной защиты были в неисправном состоянии

CentralAsia (KZ) - В ДЧС Алматы сообщили, что системы противодымной защиты в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент, где накануне произошёл пожар, были в неисправном состоянии, передает Informburo.kz.

«В зданиях повышенной этажности специально предусматривается система поэтажного дымоудаления. Если бы она была в рабочем состоянии, такого сильного задымления на этажах не было бы», – сказал исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

По его словам, самозакрывающиеся двери на эвакуационных незадымляемых лестничных клетках также были неисправны.

«На них не было доводчиков, из-за этого с четвёртого и пятого этажей дым попал в незадымляемые лестничные клетки, что затрудняло эвакуацию и спасательные работы. Кроме того, в этих домах есть аварийные выходы, но они были закрыты на замок, заварены. Если бы они были открыты, жители верхних этажей могли бы спуститься до пятого этажа и оттуда пожарные могли бы их забрать», – заявил Алибеков.

Все жители являются владельцами кондоминиума, отметил он, и поэтому отвечают за содержание инженерного оборудования, в том числе и систем противопожарной защиты.

Для расследования причин случившегося создали межведомственную следственно-оперативную группу, возбудили два уголовных дела по факту нарушения правил пожарной безопасности и по факту гибели человека во время пожара. Назначены пожарно-технические экспертизы, идёт следствие.

Предварительную причину возгорания пока не установили, следствие может продолжаться до двух месяцев.

1 августа в 16-этажном ЖК в Алматы около 17 часов начался пожар. Спасаясь от дыма, жители начали выпрыгивать из окон своих квартир и выбрасывать детей. В результате пожара пострадали 43 человека, погибла женщина. Как сообщили в управлении здравоохранения города, она скончалась от «множественных травм, не совместимых с жизнью».

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