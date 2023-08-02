Не дождалась 20 секунд, - ДЧС Алматы о гибели женщины, которая выпрыгнула из окна при пожаре в 16-этажном доме

CentralAsia (KZ) - В ДЧС Алматы прокомментировали гибель женщины, которая спасаясь от огня, выпрыгнула из окна пятого этажа при пожаре в микрорайоне Аккент. По словам специалистов, ей надо было подождать всего 20 секунд, сообщает Оrda.kz.

«Всего через 20-30 секунд, после того, как она спрыгнула, пожарные вошли в квартиру. Мы не бездействовали, стоило сохранять спокойствие и дождаться помощи», - пояснил исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

Он отметил, что жители, которые прыгали из окон во время пожара совершали ошибку. Им надо было сохранять спокойствие и ждать пожарных.

«Люди, которые выпрыгивали из окон, совершали ошибку. Надо было сохранять спокойствие, но всё-таки вчера была очень сильная паника на месте пожара. Жильцам нужно было выйти на балконы и закрыть за собой двери. Небольшого притока свежего воздуха хватило бы, чтобы дождаться приезда пожарных», - сказал Алибеков.

По данным ведомства, из огня спасли 80 человек, 16 из них - дети, которых пожарные выносили буквально на руках.

«Сейчас решается вопрос по восстановлению электричества в пострадавшем здании, где горели силовые кабеля. Воду в ЖК не отключали, вместе с тем необходимо время для того, чтобы все продукты горения выветрились. Стоит понимать, что когда происходят такие задымления, в квартирах тяжело находиться и для этого нужно время», - добавил Алибеков.

При пожаре в микрорайоне «Аккент» пострадали 43 человека. Четверо детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Родители троих детей отказались от госпитализации.

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них пять человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение.

Пожар в микрорайоне «Аккент» начался вечером 1 августа. Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи. Эвакуировали 300 человек. В ожидании помощи многие жители прыгали из окон вместе с детьми.

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