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Рахмон запретил ввозить в Таджикистан машины старше десяти лет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Власти Таджикистана запретили ввозить в страну автомобили, выпущенные раньше 2013 года. Постановление правительства за подписью президента и главы правительства Эмомали Рахмона опубликовано на сайте кабинета министров.

«Запретить ввоз автомобильных транспортных средств выпуска до 2013 года», — говорится в документе.

При этом таможня и Министерство внутренних дел должны обеспечить контроль за выполнением этого постановления в области таможенного оформления и регистрации автомобилей.

Кроме того, документ отменяет действие предыдущего распоряжения на эту тему, по которому в страну запрещался ввоз автомобилей, выпущенных до 2005 года.

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