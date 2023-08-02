Рахмон запретил ввозить в Таджикистан машины старше десяти лет
- Таджикистан, общество
- 15:40, 02 августа 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана запретили ввозить в страну автомобили, выпущенные раньше 2013 года. Постановление правительства за подписью президента и главы правительства Эмомали Рахмона опубликовано на сайте кабинета министров.
«Запретить ввоз автомобильных транспортных средств выпуска до 2013 года», — говорится в документе.
При этом таможня и Министерство внутренних дел должны обеспечить контроль за выполнением этого постановления в области таможенного оформления и регистрации автомобилей.
Кроме того, документ отменяет действие предыдущего распоряжения на эту тему, по которому в страну запрещался ввоз автомобилей, выпущенных до 2005 года.
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