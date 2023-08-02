МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

CentralAsia (CA) - Отношения Польши и Украины ухудшились из-за недавнего дипломатического конфликта. Страны еще «не пришли к согласию» по многим вопросам. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

«Из-за высказываний некоторых представителей Украины отношения в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает. У меня такое впечатление, что это связано с тем, что, к сожалению, там появились какие-то эмоции. Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников», - сообщил Яблоньский.

Также чиновник отметил, что Польша поддерживает Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши и добавил, что «так было и будет всегда».

Ранее украинский МИД вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого из-за критических высказываний в адрес Киева представителя президента Польши Марчина Пшидача. Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Польский премьер Матеуш Моравецкий не стал по существу комментировать слова Марчина Пшидача, но подчеркнул, что власти Украины не должны были вызывать дипломата из Польши в свой МИД «ни при каких обстоятельствах».