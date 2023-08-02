Путин и Эрдоган переговорили по телефону

CentralAsia (CA) - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества.

В частности, Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия «пакетных» соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед Россией.

По словам Путина, с учётом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведётся проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами.

При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое.

Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров.