Путин поедет в Турцию в августе, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Как пишет издание Sabah, лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Эрдоган поблагодарил коллегу за два пожарных самолета-амфибии, направленных Россией для борьбы с лесными пожарами в Турции.

Заявив, что не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны, президент Турции подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает «мостом мира». Отметив, что долгосрочное закрытие Черноморской инициативы никому не принесет пользы и что больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и с низким доходом, Эрдоган отметил, что цены на зерновые, которые снизились на 23% в течение период реализации увеличился на 15% за последние две недели. Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы, добавил он.

Как пишет Sabah, Россия объявила, что соглашение, срок действия которого истек 17 июля, продлеваться не будет. Зерновой коридор, по которому перевозится более 33 млн тонн зерна в год, важен для цен на продовольствие.