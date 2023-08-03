Монголия и США заключат соглашение о воздушном сообщении

CentralAsia (MNG) - США и Монголия заключат соглашение о воздушном сообщении по принципу открытого неба. Это произойдет в рамках визита главы монгольского правительства Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Соединенные Штаты, сообщает Middle Asian News, ссылаясь на агентство Reuters.

Соединенные Штаты и Монголия подпишут соглашение об открытом небе в гражданской авиации, заявили вице-президент Камала Харрис и премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в среду в начале дискуссий, посвященных России, Китаю и экономическому развитию.

Их встреча в Вашингтоне в среду состоялась, когда администрация Байдена работает над ослаблением напряженности в отношениях со стратегическим конкурентом Китаем, а ее отношения с Россией не показывают никаких признаков потепления по мере того, как война на Украине продолжается.

Харрис подчеркнула приверженность администрации укреплению связей с Монголией и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, уделяя особое внимание борьбе с климатическим кризисом, защите демократии и прав человека и устранению угроз международному порядку, основанному на правилах.

«Американский народ глубоко заинтересован в будущем Индо-Тихоокеанского региона», — сказала Харрис, отметив, что она и президент Джо Байден побывали там по три раза с момента вступления в должность. «В наших жизненных интересах продвигать открытый, взаимосвязанный, процветающий, безопасный и устойчивый Индо-Тихоокеанский регион».

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