Расширение прав и возможностей монгольских кинематографистов через «Film Nomad»

CentralAsia (MNG) - При поддержке Министерства культуры и Национального совета по кинематографии Монголии неправительственная организация «Цифровое участие граждан» проводит международную программу развития кино под названием «Киноны Нүүдэл» («Film Nomad»).

Программа «Film Nomad» предназначена для развития талантов и творчества начинающих и признанных кинематографистов в Монголии, предоставляя им ресурсы, обучение и наставничество, необходимые для развития их проектов и продвижения по карьерной лестнице.

В рамках программы у кинематографистов будет возможность принять участие в семинарах, мастер-классах и сетевых мероприятиях с местными и международными профессионалами отрасли, а также получить представление о мировой киноиндустрии и узнать, как они могут получить доступ к финансированию для воплощения своих кинематографических видений в жизнь.

В рамках программы восемь первоклассных консультантов и пять опытных преподавателей из Австралии, Новой Зеландии, Дании, Италии, Франции и Испании примут участие в качестве экспертов на семинарах, включая «Сценарное мастерство» и «Разработка проектов».

Программа проходит с 1 августа по 29 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения