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Экспорт фруктов и овощей из Китая в Монголию удвоился

CentralAsia (MNG) -  В Эрээнхоте, крупнейшем сухопутном порту на границе Китая и Монголии, экспорт фруктов и овощей в Монголию удвоился как по объему, так и по стоимости за первые шесть месяцев этого года, согласно местным обычаям.

Экспорт за этот период составил 55 000 тонн на сумму 100 миллионов юаней.

Примерно в 714 км от столицы Монголии Улан-Батора порт Эрээнхот в автономном районе Внутренняя Монголия Северного Китая обрабатывает большую часть импорта фруктов и овощей в Монголию.

С тех пор, как в 2018 году порт запустил «зеленый канал» для сельскохозяйственной продукции между двумя странами, из Китая в Монголию было экспортировано около 422 000 тонн фруктов и овощей на сумму более 600 миллионов юаней.

Компания Haogang по импорту и экспорту фруктов, овощей, зерна и масла в городе Эрээнхот, Внутренняя Монголия, может наполнять в среднем 20 контейнеров в день примерно 500 тоннами фруктов, овощей и предметов первой необходимости, направляющихся в Монголию.

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