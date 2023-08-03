Зеленский прокомментировал заявление МИД Польши об ухудшении отношений с Украиной

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дипломатический конфликт с Польшей.

«Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего», - написал президент в Twitter.

Зеленский заявил, что Украина очень ценит «историческую поддержку Польши».

«Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы»,— написал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «все народы Европы умеют объединяться и отстаивать свои ценности плечом к плечу, вне зависимости от времени года, политических взглядов или личных амбиций». Однако, по его словам, в настоящее время появляются сигналы, свидетельствующие, что «политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции пытаются быть выше фундаментальных интересов наций».

1 августа МИД Украины вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого из-за критических высказываний в адрес Киева представителя президента Польши Марчина Пшидача. Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отмечал, что в польско-украинских отношениях сейчас есть целый ряд сложностей и «непростых моментов», однако Варшава намерена в первую очередь исходить во внешней политике из своих собственных интересов.