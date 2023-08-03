Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках выдвинутых в его адрес обвинений ему может суммарно грозить 561 год тюремного заключения, пишет The Hill.

«Коррумпированный Минюст Жуликоватого Джо вновь незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющимся сведениям, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней», — написал Трамп в электронном письме донорам своей предвыборной кампании.

В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, отмечает The Hill, а сроки по разным преступлениям могут отбываться параллельно, ограничивая общее время, которое приговоренный проводит в тюрьме.

За последние месяцы Дональд Трамп стал фигурантом уже трех уголовных дел. В апреле против него выдвинули обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, в июне было возбуждено дело о незаконном хранении секретных документов в резиденциях бывшего президента. В начале августа Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он отрицает вину по всем пунктам обвинения.