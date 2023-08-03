Toyota обновила 40-летний внедорожник Land Cruiser Prado 70. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Во время запуска совершенно новой серии Land Cruiser 250 Toyota сделала неожиданное объявление о новой модели. Речь идет о значительно модернизированной версии бессмертного Land Cruiser 70 Series со стильно переработанным экстерьером, дополнительными технологиями и функциями безопасности, а также новым четырехцилиндровым турбодизелем, который будет предлагаться вместе со старым добрым V8, сообщает Сarscoops.

Обновление 2024 года — это четвертый фейслифтинг для Land Cruiser 70 Series, который первоначально был представлен еще в 1984 году, заменив старую 40 Series. Несмотря на то, что в течение года появились новые поколения Land Cruiser, Toyota продолжала предлагать проверенную и проверенную серию 70 на некоторых рынках по всему миру, включая Австралию и Южную Африку, сохраняя при этом актуальность благодаря частым обновлениям. Обновленная модель также вернется на свой внутренний рынок в Японии после того, как была снята с продажи в 2015 году из-за несоблюдения правил безопасности.

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Land Cruiser 70 Series 2024 года получил новое лицо с круглыми светодиодными фарами, встроенными в сотовую решетку радиатора, и выступающими поворотниками, повторяющими дизайн оригинала. Новый бампер имеет более четкие линии, но сохраняет внешний вид неокрашенного пластика, гармонирующего с расширителями крыльев. В профиль новые передние крылья больше похожи на оригинальную 70-ю серию 1984 года, чем на предыдущую фейслифтинг. Сзади Toyota заблокировала оригинальные задние фонари панелями в цвет кузова, используя вместо них блоки, установленные на бампере.

Как и его предшественники, обновленная 70-я серия будет доступна в вариантах кузова Single Cab, Double Cab, Troop Carrier и Wagon. Внедорожник (Wagon) имеет длину 4890 мм (192,5 дюйма), ширину 1870 мм (73,6 дюйма) и высоту 1920 мм (75,6 дюйма) с колесной базой 2730 мм (107,5 дюйма). Это делает его короче, чем Land Cruiser серии 250 и серии 300.

Внутри новая комбинация приборов оснащена 4,2-дюймовым экраном с ретро-графикой, а центральная консоль была немного переработана. В Австралии все комплектации получают стандартный 6,7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, совместимый с Apple CarPlay и Android Auto. Однако модели JDM начального уровня, по-видимому, поставляются без экрана. Оборудование безопасности также было обновлено с помощью пакета Toyota Safety Sense, включая предупреждение о выходе из полосы движения, помощь при дорожных знаках, автоматический дальний свет и многое другое.

Современный четырехцилиндровый турбодизельный вариант

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70-я серия по-прежнему основана на оригинальном шасси с лестничной рамой, но инженеры Toyota улучшили комфорт на дороге, не жертвуя внедорожными качествами.

Большие изменения скрываются под капотом, с новым вариантом 2,8-литрового четырехцилиндрового турбодизеля (1GD-FTV), который производит 201 л.с. 250 серия. Автопроизводитель утверждает, что обновленная трансмиссия сочетает в себе улучшенную топливную экономичность с надежностью, низким уровнем шума и отличными внедорожными характеристиками. Мельница соединена с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT, передающей мощность на все четыре колеса через систему 4WD.

Старый добрый 4,5-литровый турбодизель V8 мощностью 202 л.с. (151 кВт / 205 л.с.) и крутящим моментом 430 Нм (317,2 фунт-фут) остается доступным для всех вариантов кузова, исключительно в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. При сравнении двух вариантов трансмиссии более крупный V8 выдает на 1 л.с. больше, но на 70 Нм меньше по сравнению с более новым четырехцилиндровым двигателем.

Toyota LandCruiser 70 Series 2024 года будет доступен в Японии предстоящей зимой, после того как он появится в автосалонах Австралии в четвертом квартале 2023 года. Местные цены и возможные подробности о его доступности на других рынках будут объявлены позднее.

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