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Премьер Канады Джастин Трюдо развелся с женой после 18 лет брака

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили, что разводятся после 18 лет брака.

Как сообщается в Instagram главы канадского правительства, пара приняла решение расстаться «после многих содержательных и трудных разговоров». «Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить», — говорится в посте.

В заявлении офиса Трюдо отмечается, что несмотря на подписание соглашения о разводе, бывшие супруги будут вместе появляться на публичных мероприятиях, пишет «Би-би-си».

Джастин и Софи Трюдо поженились в 2005 году. Через десять лет Трюдо возглавил кабинет министров Канады. У пары трое детей: 15-летний сын Ксавье, 14-летняя дочь Элла-Джеймс и девятилетний сын Адриан.

Как отмечает Reuters, в разводе Трюдо есть «болезненные исторические параллели». Отец Джастина, Пьер Трюдо также развелся со своей женой Маргарет в 1977 году, когда был на посту премьер-министра Канады. Тогда Джастину Трюдо было шесть лет.

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