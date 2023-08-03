158 реализуемых проектов в сфере образования в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Инвестиционная работа, проводимая в сфере образования, была представлена на очередном заседании столичных властей.

Всего за счет средств государственного, столичного, районного бюджета, местных фондов развития и иностранных кредитов реализуется 158 проектов. А 52 проекта реализуются с капитальными бюджетными вложениями. К 1 сентября вводятся в эксплуатацию восемь детских садов. К 31 декабря будут сданы в эксплуатацию одна школа и 13 детских садов.

В завершение очередной встречи губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн поставили следующие задачи.

Тщательно подготовиться к зиме 2023-2024 гг. и активизировать инвестиции и строительство на всех этапах;

Проводить очистку, ремонт и восстановление противопаводковых дамб и дренажных сетей в соответствии с утвержденным графиком, регулярно проводить работы по предупреждению паводков;

Организовать работу по завершению ремонтных работ на дорогах до начала загруженности дорог;

Предотвращать возможные опасности и несчастные случаи при проведении строительных работ, следить за безопасностью строительной площадки, опасной внешней средой и охраной труда;

Тщательно подготовиться к «Даншиг Наадам - Хурээ Цам 2023», предотвратить возможные риски и уделить особое внимание организации;

Организовать прозрачную и открытую приемно-регистрационную деятельность в первые классы общеобразовательных школ и детских садов столицы в соответствии с нормативно-правовыми актами;

В связи с началом нового 2023-2024 учебного года поэтапно организовать работу по проведению медицинских осмотров педагогов и обеспечению гигиены и безопасности внешней и внутренней среды школ и детских садов.

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