158 реализуемых проектов в сфере образования в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - Инвестиционная работа, проводимая в сфере образования, была представлена на очередном заседании столичных властей.
Всего за счет средств государственного, столичного, районного бюджета, местных фондов развития и иностранных кредитов реализуется 158 проектов. А 52 проекта реализуются с капитальными бюджетными вложениями. К 1 сентября вводятся в эксплуатацию восемь детских садов. К 31 декабря будут сданы в эксплуатацию одна школа и 13 детских садов.
В завершение очередной встречи губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн поставили следующие задачи.
- Тщательно подготовиться к зиме 2023-2024 гг. и активизировать инвестиции и строительство на всех этапах;
- Проводить очистку, ремонт и восстановление противопаводковых дамб и дренажных сетей в соответствии с утвержденным графиком, регулярно проводить работы по предупреждению паводков;
- Организовать работу по завершению ремонтных работ на дорогах до начала загруженности дорог;
- Предотвращать возможные опасности и несчастные случаи при проведении строительных работ, следить за безопасностью строительной площадки, опасной внешней средой и охраной труда;
- Тщательно подготовиться к «Даншиг Наадам - Хурээ Цам 2023», предотвратить возможные риски и уделить особое внимание организации;
- Организовать прозрачную и открытую приемно-регистрационную деятельность в первые классы общеобразовательных школ и детских садов столицы в соответствии с нормативно-правовыми актами;
- В связи с началом нового 2023-2024 учебного года поэтапно организовать работу по проведению медицинских осмотров педагогов и обеспечению гигиены и безопасности внешней и внутренней среды школ и детских садов.
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