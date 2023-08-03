Научная конференция «City of Nomads» пройдет во время «Даншиг Наадам - Хурээ Цам 2023»

CentralAsia (MNG) - Очередное совещание столичных властей состоялось 1 августа. На предыдущем совещании мэр дал поручения по 18 направлениям. Было приказано подготовиться к зиме и усилить плановые работы. При этом 25 организаций запланировали реализовать 658 проектов, а показатель реализации составляет 65 процентов.

Ведется подготовка к проведению «Монгольского культурного наследия Даншиг Наадам - Хурээ Цам 2023» 5, 6 августа в Хуй Долоон Худаг. Ожидается приезд более 50 монголоведов из 9 стран, 17 артистов и 56 борцов из Калмыкии, Тувы, Бурятии и Внутренней Монголии.

Кроме того, состоятся схватки по национальной борьбе с участием 256 борцов, схватки по бурятской и внутренней монгольской борьбе с участием 64 борцов. Кроме того, будут организованы скачки, стрельба из лука верхом, стрельба по лодыжкам, национальные соревнования по стрельбе из лука, выставка исторических фотографий «Хурээ цам и Майдар», выставка монгольских национальных продуктов питания и научная конференция «City of Nomads».

Кроме того, запланированы представление Цам, конкурс знаний и изготовление балынового масла среди монахов, а также показы традиционной монгольской моды, художественные и культурные представления, а также торговые ярмарки для малых и средних предприятий.

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