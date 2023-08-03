С начала года в Монголию ввезено 61 000 автомобилей

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе в пробках было зарегистрировано минимум 336 000 автомобилей, а в камерах регистрации максимум 478 000 автомобилей. Интенсивность движения начинает увеличиваться.

Было определено расположение оживленных улиц и дорог и рассчитана протяженность транспортных заторов. Есть 8-9 пунктов, влияющих на загруженность дорог, и можно добиться результата, решая их поэтапно. На некоторых дорогах введено одностороннее движение, улучшен транспортный поток.

Условия и требования 54 перекрестков в зоне сосредоточения города Улан-Батора были определены диаграммным методом расчета классификации правил дорожного движения перекрестков, используемой на международном уровне. В этом контексте были изучены 26 перекрестков, требующих двухуровневого регулирования, 23 перекрестка, требующих регулирования кольцевой дороги, три перекрестка, требующих регулирования светофором, и два перекрестка, не требующих регулирования.

Кроме того, было подчеркнуто, что решение пробок на дорогах — общественный транспорт большой вместимости. Кроме того, по состоянию на первое полугодие в Монголию ввезено 61 тысяча автомобилей, из них 59 тысяч перегоняют в Улан-Баторе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения