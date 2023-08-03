США эвакуируют часть сотрудников посольства в Нигере

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США предписал части сотрудников американского диппредставительства в Нигере и их семьям покинуть страну из-за военного переворота. Об этом говорится на сайте департамента.

«Учитывая текущие события в Нигере, из соображений предосторожности Госдепартамент приказывает временно покинуть посольство США в Ниамее правительственному персоналу США, не связанному с чрезвычайными ситуациями», — говорится в заявлении. В Госдепе уточнили, что американское посольство останется открытым для оказания «ограниченных экстренных услуг».

Глава МИД Франции Катерина Колонна сообщила в своем Twitter, что четыре самолета эвакуировали из Нигера 992 человека, желающих покинуть страну. Пятый, последний рейс, запланирован на 3 августа. 1 августа Париж объявил о начале эвакуации своих граждан и граждан других европейских стран из Нигера. 30 июля несколько тысяч демонстрантов собрались у здания посольства Франции и попытались проникнуть внутрь. Табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере» протестующие заменили флагами Нигера и России.

Ранее Госдеп обещал свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму помощь от имени Соединенных Штатов. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «неизменной и непоколебимой поддержке» Нигеру, подчеркнув, что Вашингтон отвергает все попытки свергнуть конституционный строй страны.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники — президентская гвардия — объявили об отстранении Базума и его заключении под стражу. Они закрыли границы и ввели в стране комендантский час. Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.