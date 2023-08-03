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«Монгольская горнодобывающая неделя» пройдет во второй раз

CentralAsia (MNG) -  В прошлом году в нашей стране была организована «Монгольская горнодобывающая неделя» с целью привлечения иностранных инвестиций. Организаторы сообщили, что в этом году «Монгольская горнодобывающая неделя-2023» пройдет с 9 по 13 октября.

В рамках «Монгольской горнодобывающей недели» проходят отраслевые конференции, дискуссии, выставки и очные встречи. В частности, в нем рассматриваются принципы реформы и ответственной добычи полезных ископаемых, начиная с законов о секторе полезных ископаемых.

Впервые в 2022 году «Монгольская горнодобывающая неделя» организована Министерством горной и тяжелой промышленности совместно с Оюу-Толгой для стимулирования восстановления экономики после пандемии коронавируса, активизации реформы нормативно-правовой базы в минерально-сырьевой отрасли и привлечения иностранных инвестиций .

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