Пожар в многоэтажке Алматы: застройщик пообещал за свой счёт восстановить ЖК

CentralAsia (KZ) - В Алматы застройщик ЖК в микрорайоне Аккент, в котором произошёл пожар, пообещал за свой счёт провести восстановительные работы в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО Ayt Housing Complex.

«Мы по своей инициативе готовы взять расходы по восстановлению дома на себя», – сказал гендиректор стройкомпании Канат Ералиев во время встречи с жильцами ЖК.

Также застройщик предоставит семье погибшей Асель Бекмухаметовой двухкомнатную квартиру.

Многоквартирный жилой дом ввели в эксплуатацию в 2017 году. По данным застройщика, до января 2020 года дом пустовал, жители заехали в свои квартиры при новом собственнике – ТОО Ayt Housing Complex, который не являлся заказчиком и собственником дома.

Отмечается, что в здании установлены лифты марки Mitsubishi 2015 года. Последнее техническое освидетельствование лифтов проводилось 27 июля этого года.

Пожар в микрорайоне «Аккент» начался вечером 1 августа. Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи. Эвакуировали 300 человек. В ожидании помощи многие жители прыгали из окон вместе с детьми. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, не совместимых с жизнью.

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