Соединенные Штаты и Монголия планируют развивать сотрудничество в сфере безопасности

CentralAsia (MNG) - США и Монголия настроены на развитие сотрудничества в сфере безопасности. Вашингтон передаст властям республики 20 легких боевых бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) для содействия в проведении миротворческих миссий ООН. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду пресс-службой Белого дома по итогам встречи в Вашингтоне премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн с вице-президентом США Камалой Харрис.

«США и Монголия открыто обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили готовность к продолжению стратегического сотрудничества в сфере безопасности», - отмечается в документе. - США и Монголия укрепляют оборонное сотрудничество «Третий сосед», основанное на общем стремлении к стабильности и миру в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе путем реагирования на нетипичные вызовы в сфере обороны и безопасности». «Третий сосед» - это название внешнеполитической доктрины Монголии, которая имеет только двух географических соседей - РФ и КНР.

«США привержены взаимодействию с Монголией по развитию и укреплению регионального партнерства в сфере безопасности и развития ее международной оперативной совместимости, в том числе в рамках ежегодных международных учений Khaan Quest, которые проводят монгольские вооруженные силы», - говорится в совместном заявлении. «США поддерживают давнюю приверженность Монголии международным миротворческим операциям и защите прав человека, а также демократии по всему миру», - подчеркивается в документе. В нем констатируется, что США передадут властям республики 20 легких боевых бронированных машин JLTV «для поддержки миротворческих миссий ООН Монголии».

Как следует из документа, стороны «с глубокой озабоченностью отметили гуманитарные последствия», якобы вызванные проведением Россией специальной военной операции на Украине, и выразили поддержку «любым усилиям, направленным на восстановление устойчивого мира на основе международного права».

США и Монголия «подтвердили приверженность дипломатическому взаимодействию с КНДР как единственному жизнеспособному пути установления долгосрочного мира на Корейском полуострове и призвали КНДР воздержаться от дальнейших нарушений резолюций СБ ООН, а также вернуться к переговорам».

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения