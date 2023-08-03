Мирзиёев уволил полсотни руководителей налоговых инспекций, филиалов банков и замхокимов

CentralAsia (UZ) - На совещании 2 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил об освобождении от должностей десятков руководителей налоговых инспекций, управляющих филиалами банков и заместителей хокимов (глав администраций районов и городов), передает «Фергана».

Видеоселекторное совещание было посвящено обсуждению мер по сокращению бедности, обеспечению занятости населения и увеличению доходов местного бюджета. В самом начале президент отметил, что мероприятие неслучайно проводится в Ташкентской области, поскольку экономические результаты данного региона не соответствуют его реальному потенциалу.

Мирзиёев раскритиковал чиновников ряда районов области за неспособность реализовать крупные проекты, привлечь инвестиции, обеспечить рост экспорта и выполнить план по строительству жилья. В частности, отмечалось, что из запланированных к сдаче в этом году 114 многоэтажных домов в эксплуатацию были введены только девять.

За недостатки в работе президент поручил уволить:

первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам экономики, финансов и сокращения бедности Музаффара Файзиева;

хокима Кибрайского района Мирагзама Миркасимова;

хокима Янгиюльского района Улугбека Ялгашева;

руководителей УВД, прокуратуры и налоговой службы этих районов;

двум заместителям хокима области — по промышленности и инвестициям Нажмиддинходже Шарипову и по вопросам строительства Шукурулле Махмудову – объявлены выговоры.

Мирзиёев заявил, что Ташкентская область имеет все возможности, чтобы до конца года начать новые проекты на сумму $2 млрд, а за счет эффективной организации работы пополнить бюджет дополнительно на 1 трлн сумов ($86 млн).

Недовольство президента вызвала и работа налоговых служб по всей стране. Отмечалось, что по сравнению с началом года количество предприятий, уплачивающих налог на прибыль, уменьшилось на 9% и составляет 425 тысяч.

«В частности, в Хорезме и Каракалпакстане число таких предприятий сократилось на 20%, в Ташкентской области — на 14%, в Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях — на 12%. В 40 районах за пять месяцев этого года доходы предпринимателей не изменились, а в некоторых из них даже уменьшились», — цитирует президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В результате принято решение уволить 26 руководителей государственных налоговых инспекций городов и районов Узбекистана.

Среди них — начальники налоговых инспекций Самарканда, Бухары, Кагана, Ангрена, Бекабада, Алмалыка, Нурафшана и Ургенча, а также Кунградского, Тахтакупырского, Улугнорского, Алатского, Пахтакорского, Наманганского, Мингбулакского, Чустского, Касанского, Мубарекского, Дехканабадского, Ургутского, Каттакурганского, Китабского, Нурабадского, Музрабатского, Хивинского и Ханкинского районов.

«К сожалению, из года в год увеличивается количество коррупционных преступлений среди налоговиков», — сказал Мирзиёев.

Департамент при Генеральной прокуратуре подвергся критике за ослабление контроля, перед ним поставлена задача создать работающую систему предотвращения таких нарушений закона, как взыскание с налогоплательщиков завышенных сборов, их несвоевременный возврат, мошенничество при проверке.

За недостатки в обеспечении доходов бюджета и проверке деятельности предпринимателей:

уволены начальники налоговых управлений Андижанской и Сырдарьинской областей, и. о. начальника инспекции Налогового комитета по работе с крупными налогоплательщиками;

выговоры получили замминистра экономики и финансов по налогам Дилшод Султанов, заместители председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев, Жахонгир Абдиев, Сирожиддин Эшматов и Мирзиёд Махкамов, а также начальник налогового управления Ташкента Юнус Насимжонов.

За неэффективную работу по борьбе с бедностью и вовлечению населения в предпринимательство своих должностей лишились 16 первых заместителей хокимов — города Намангана, Бекабадского, Букинского, Кошкупырского, Шахриханского, Канлыкульского, Тахтакупырского, Чимбайского, Мирзаабадского, Багатского, Улугнорского, Ходжейлийского, Шуманайского, Мирзачульского, Дустликского, Туракурганского районов.

На том же совещании президент рекомендовал уволить руководителей территориальных подразделений Центрального банка в Ферганской и Сырдарьинской областях, филиалов Народного банка в Наманганской и Сурхандарьинской областях, филиалов «Агробанка» в Андижанской и Ферганской областях и филиала «Микрокредитбанка» в Ташкентской области. Причиной названы проблемы с выдачей и возвратом кредитов. В частности, отмечалось, что невозвращенными оказались кредиты на сумму почти 3 трлн сумов ($258 млн), в 2500 случаях кредиты на общую сумму 68 млрд сумов (около $6 млн) были израсходованы нецелевым образом.