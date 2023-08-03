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Великобритания вывезет часть сотрудников посольства в Нигере

CentralAsia (CA) -  Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«В связи с ситуацией в плане безопасности британское посольство в Ниамее временно сокращает число сотрудников», — сказано в сообщении.

Ранее штат посольства в стране сократил Госдепартамент США. В Госдепе уточнили, что американское посольство останется открытым для оказания «ограниченных экстренных услуг».

Военный переворот произошел в Нигере в конце июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, их лидер — глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани — объявил себя новым главой государства.

Лидеры стран Западной Африки пригрозили ввести войска, если военные не вернут президента Нигера к власти. Буркина-Фасо и Мали в ответ предупредили, что расценят интервенцию в соседнюю страну как объявление войны.

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