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Пожар в ЖК «Аккент» в Алматы: жители смогут вернуться в свои квартиры до 20 сентября

CentralAsia (KZ) -  Акимат Алматы поручил застройщику восстановить сгоревшие квартиры ЖК «Аккент» и разрешить жителям вернуться домой не позднее 20 сентября, сообщает пресс-служба акимата.

Аким города Ерболат Досаев обсудил с застройщиком дома ТОО «Ayt Housing Complex» процесс устранения последствий возгорания. Были приняты следующие решения:

восстановить электроснабжение квартир в ЖК «Аккент» до 2 сентября;

провести ремонт подъездных площадок за счёт средств застройщика;

компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счёт средств застройщика;

провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков), постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);

завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;

на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жильё в рамках мер по линии ЧС.

Также аким поручил управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Пожар в микрорайоне «Аккент» начался вечером 1 августа. Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи. Эвакуировали 300 человек. В ожидании помощи многие жители прыгали из окон вместе с детьми. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, не совместимых с жизнью.

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