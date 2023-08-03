В Таджикистан снова вернутся пыльные бури

- Таджикистан, погода
- 15:13, 03 августа 2023
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CentralAsia (TJ) - 4-6 августа в ряде районов Хатлонской области, РРП и в Душанбе в связи с метеорологическими факторами вновь будет пыльная буря. Об этом на своем официальном сайте сообщает КЧС Таджикистана.
По данным синоптиков, буря наступает с юго-западных и западных районов. Она станет причиной загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами и частицами размером 10 мкр (Рm- 10) и 2,5 мкр (Рm-2,5).
Комитет по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обратился к населению с просьбой соблюдать всяческие меры предосторожности - не выходить из дома, носить маски, чать мыть полы в помещениях. И, конечно же, уделять особое внимание больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.
В Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, зримо увеличилось количество пыльных дней. Если в начале 1990-х годов было зарегистрировано всего 2–3 случая песчаных и пыльных бурь (ППБ), то в последние несколько лет такая погода фиксируется более 35 раз в году.
За последние тридцать лет количество песчаных и пыльных бурь в Таджикистане увеличилось более чем в 10 раз. Об этом говорится в исследовании национальных экспертных групп в странах Центральной Азии.
Основными источниками песчаных и пыльных бурь, угрожающих экологии Таджикистана, являются высохшее дно Аральского моря, Каракумская и Кызылкумская пустыни.
В результате высыхания Аральского моря образовалась солончаковая пустыня площадью 5,5 млн га, которая является источником большого объема пыли и ядовитых солей.
Эколог Мурод Эргашев говорит, что одно из направлений, откуда в Таджикистан приходят пыльные бури, – это Афганистан.
От «афганца» чаще всего страдают жители южных регионов Таджикистана и столица – Душанбе. Причина в месторасположении города – с севера и северо-востока расположены горы, которые удерживают пыль над городом, из-за этого она долго оседает.
Пыльные бури с Арала чаще всего накрывают западную часть Узбекистана. Но в последние годы они стали доходить до верховья реки Зеравшана – она стекает с одноименного хребта на территории Таджикистана.
В 2013 году ученые впервые зафиксировали пыльную бурю в Горной Матче – этот район находится примерно в 200 км к северо-востоку от Душанбе. Особенностями пыльных бурь является то, что увеличились их частота и продолжительность.
Ситуация усугубляется тем, что за последние 30 лет пыльные бури перестали сопровождаться дождями. Если раньше люди мало реагировали на влияние таких бурь, то сейчас почти каждый человек чувствует эти дни.