В предгорной части Алматы спустя 12 дней восстановили водоснабжение

CentralAsia (KZ) - В южной части Медеуского района Алматы спустя 12 дней полностью восстановили водоснабжение, нарушенное из-за аномальной жары, сообщили в городском акимате. Вода вернулась в 50 многоквартирных домов и более 4000 частных.

«Этому способствовала стабилизация ситуации с уровнем воды в горных реках и снижение степени загрязнения воды. При сохранении благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет проводиться без срывов», – говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, в южную часть Медеуского района питьевая вода поступает из поверхностных источников, и это стало одной из причин ситуации. Для предотвращения нарушения водоснабжения эту часть города дополнительно соединят с подземными источниками.

«Кроме того, в Алматы построят четыре скважины и резервуара на станции «Балхаш» объёмом до 3000 кубометров каждый, что позволит обеспечить водой 20 тысяч жителей Каменского плато, Кольсая, Музтау и микрорайона «Юбилейный», – добавили в горадминистрации.

Напомним, проблемы с водообеспечением начались в Алматы по причине длительной аномальной жары, зарегистрированной, по данным РГП «Казгидромет», впервые за последние восемь лет. Это привело к таянию ледников, повышению уровня воды, подмытию берегов рек и локальным селевым выбросам. Из-за этого был приостановлен процесс забора воды.

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