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Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

CentralAsia (CA) -  На 82 году жизни умерла актриса Ирина Мирошниченко, сообщает газета «Известия». Эту информацию ТАСС подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По данным «Известий», она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

30 июля Ирина Мирошниченко попала в реанимацию инфекционной клинической больницы. По данным СМИ, ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Также сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.

Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ. Служить в театре стала в 1965 году. С тех пор она сыграла в театре более 40 ролей. В 1964-м она дебютировала в кино в фильме режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Актриса снялась в общей сложности в 64 картинах, в том числе в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня» и «Старый Новый год». Актрису награждали орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV (2008) и III (2021) степеней, Дружбы (2015).

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