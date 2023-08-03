Зеленский назвал 12 стран, которые согласились предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые на сегодняшний день выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении «гарантий безопасности». Об этом он сказал 3 августа на совещании с иностранными дипломатами, сообщает «Страна.ua».

По его словам, это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Они присоединились к «вильнюсской декларации», и теперь с каждой страной нужно подписать двухсторонние соглашения.

«На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США», - сказал Зеленский.

Президент заявил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности должен стать вполне конкретным.

Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) на саммите НАТО в Вильнюсе в июле подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно документу, каждая страна G7 должна провести переговоры с Украиной для решения «конкретных долгосрочных обязательств».