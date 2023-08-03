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В Астане заявили о возможности нарастить экспорт в Афганистан до $500 млн
Астана
Астана

CentralAsia (KZ) -  Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн. Об этом заявил вице-премьер и министр торговли Казахстана Серик Жумангарин, передает zakon.kz.

«По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей», — сказал вице-премьер.

Жумангарин также отметил и валовый приток инвестиций в Казахстан из Афганистана, он составил $11,7 млн.

При этом главным торговым партнером Казахстана является Китай, на страну приходится 19,2% внешнеторговых операций. С января по май, по данным казахстанской таможни, объем торговли с КНР вырос на 21,6% в денежном выражении, до $10,7 млрд, в тот же период 2022 года товарооборот составлял $8,8 млрд. Вторым по значимости торговым партнером Астаны является Москва — 18,8% от общей доли внешнеторговых связей.

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