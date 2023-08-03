Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 августа по приглашению туркменской стороны совершит рабочий визит в Ашхабад. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с программой предусматривается проведение встреч на высшем уровне и участие в трехстороннем саммите президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе мероприятий будут рассмотрены актуальные вопросы региональной повестки.

Напомним, 26 июля в формате видеоконференции состоялись консультации между министрами иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, Таджикистана Сирожиддином Мухриддином и Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения саммита президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который состоится в Ашхабаде в начале августа текущего года. Министры обсудили проект программы, повестку дня предстоящей встречи, а также проект итогового документа саммита.

В этом контексте министры обменялись мнениями по приоритетным аспектам регионального сотрудничества.