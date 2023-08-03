В июле в Узбекистане было больше дней с температурой от +40 по сравнению с нормой

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CentralAsia (UZ) - Июль в Узбекистане был теплее климатической нормы на 1,5−2,5 градуса Цельсия, сообщил Узгидромет. При этом максимальная температура воздуха в минувшем месяце не установила новых рекордов.

Температурный режим месяца был неоднородным. В первой декаде на территорию Узбекистана произошло вторжение прохладного воздуха с районов Кавказа, и температура воздуха по большей части страны была в комфортных пределах +32…+36 градусов, не поднимаясь выше +37…+39 даже по крайнему югу страны.

Но уже с начала второй декады на территорию Узбекистана возобновился вынос жаркого тропического воздуха с районов Ирана, и температура начала расти. По большей части территории дневная температура была в пределах +37…+40 градусов, в самые жаркие периоды — до +41…+42, по югу — до +43…+45 градусов, по пустынной зоне и в зоне Приаралья — до +46.

В июле было зафиксировано значительное число дней с температурой +40 градусов и выше: в Ташкенте — 8 дней при среднемноголетнем значении (норме) 2 дня, в Термезе — 24 дня при норме 16 дней, в Нукусе — 8 дней при норме 4 дня.

В рейтинге самых тёплых июлей этот месяц по большей части территории Узбекистана вошёл в первую тройку после июлей 2019 и 2021 годов. По западным и юго-западным районам июль оказался на 4−6-м месте в ряду самых тёплых июлей.

Июль был сухим, что характерно для этого месяца в Узбекистане. По большей части территории дожди не выпадали совсем или их количество было несущественным. Лишь в горных районах за месяц выпало от 13 мм до 30 мм, а в высокогорьях Ташкентской области и на перевале Камчик — до 35−48 мм осадков за месяц.

Ранее Узгидромет публиковал обзор ожидаемой погоды в Узбекистане в августе на основе анализа многолетних показателей.