В Казахстане выставили на торги месторождения, возвращенные в госсобственность

CentralAsia (KZ) - В Казахстане месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства и выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам, сообщила пресс-служба правительства страны, передает «Интерфакс».

«Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. Так, по итогам проведенного анализа уполномоченными органами расторгнуты 118 контрактов (с начала 2023 года - 19 контрактов) и 245 лицензий по твердым полезным ископаемым (ТПИ) (с начала 2023 года - 42 лицензий), а также 27 контрактов по углеводородному сырью (с начала 2023 года - 15 лицензий)», - говорится в пресс-релизе.

В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов, которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам, что обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.

«По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят более чем 15,7 млрд тенге», - отмечают в правительстве.

Вместе с тем, отмечается, что уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

Так, в доход государства взыскана неустойка в размере 934 млн тенге по ТПИ (с начала 2023 года 603 млн тенге), а также погашена задолженность на 1,94 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.

Текущий курс - 443,66 тенге/$1.

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