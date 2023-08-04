Бизнесмены Чеджу хотят сотрудничать с монгольскими коллегами

CentralAsia (MNG) - Делегация Торгово-промышленной палаты города Чеджу (Южная Корея) встретилась в Улан-Баторе с начальством Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии.

Вчера, 3 августа корейская делегация провела встречу с руководством Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии и подписали договор о сотрудничестве.

В состав корейской делегации, помимо главы Торгово-промышленной палаты города Чеджу, также вошли представители 20 местных компаний, трудящихся в сферах строительства, машиностроения, тяжелой промышленности и транспорта.

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