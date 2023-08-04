Глава Бурятии провел встречу с директором улан-баторской школы №3

CentralAsia (MNG) - Глава Бурятии Алексей Цыденов 28 июля провел встречу с директором Совместной российско-монгольской школы № 3 в Улан-Баторе Болором Баярбаатаром (бывший депутат парламента Монголии). Во встрече также принял участие министр образования и науки республики Валерий Поздняков. Стороны обсудили вопрос обеспечения учреждения учебниками и модернизацию помещений.

В начале встречи Болор Баярбаатар отметил, что в школе № 3 в на русском языке обучается 2706 детей. Среди преподавателей большую часть составляют россияне — 156 педагогов из Бурятии. Это единственная русскоязычная школа в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Выпускники учебного заведения получают аттестаты об образовании российского образца и поступают в вузы России. Кроме того, сотрудники школы проводят консультации для улан-баторской средней школы № 162 по учебной программе и помогают с вопросами по изучению русского языка.

«Родители отправляют детей именно к нам, потому что это престижно — среди преподавателей есть выпускники МГИМО, а некоторые ученики получают стипендии от "Роснефти"», — подчеркнул директор школы.

В новом учебном году руководство школы планирует провести строительство пристроя площадью 500 квадратных метров и расчетной стоимостью 2,5 миллиарда тугриков для подготовительных и начальных классов. В данный момент младшеклассники учатся в арендуемых помещениях, что накладывает свои особенности на образовательный процесс.

По словам Болора, в ближайшее время ряды учеников пополнят дети сотрудников посольств Белоруссии и Казахстана.

В ходе встречи Валерий Поздняков отметил, что в школе № 3 планируют вводить профильные классы с нового учебного года. Это позволит отличникам из десятых классов продолжать учебу в стенах учебного заведения.

Также стороны подняли вопрос обеспечения школы различными учебниками. Здесь министр сообщил, что учебники обновляются ежегодно, а в 2022 году на сайте школы были размещены электронные варианты книг.

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