Китай против подключения Монголии к сети Starlink?

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии 6 июля 2023 года подписало соглашение с корпорацией SpaceX о подключении государства к глобальной спутниковой системе Starlink, которая позволит обеспечить высокоскоростным широкополосным спутниковым интернетом всех жителей страны. Однако Китай может воспринять идею Монголии подключиться к Starlink как угрозу национальной безопасности.

Журналисты гонконгского издания Asia Times провели исследование, согласно которому некоторые эксперты в КНР негативно относятся к подключению Монголии к сети Starlink, так как ближайшие к границе спутники SpaceX могут помочь жителям Китая обойти режим строгой цензуры в интернете. Здесь эксперты особенно подчеркнули тот факт, что автономные сервисы сети Starlink невозможно отключить в случае возникновения социальных волнений и люди смогут искать стороннюю информацию на зарубежных ресурсах.

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В настоящее время жители Китая не могут получить доступ к иностранным сайтам без использования VPN, так как они заблокированы так называемым «Золотым щитом». Также стоит отметить, что власти Китая отказались от использования Starlink из соображений национальной безопасности.

Кроме того, по мнению экспертов, SpaceX может поддержать вооруженные силы США в случае военного конфликта с Китаем. К примеру, в мае 2022 года китайское военное издание People’s Liberation Army Daily опубликовало материал под заголовком «Остерегайтесь варварской экспансии и военных приложений Starlink», в котором подчеркивается, что помимо предоставления высокоскоростного интернета гражданскому населению, у SpaceX есть обширный опыт работы с вооруженными силами США. В статье также говорится, что Starlink может повысить боевую мощь Соединенных Штатов, в том числе за счет спутникового дистанционного зондирования, связи, навигации и позиционирования.

Журналисты Asia Times отметили, что в SpaceX им не дали никаких комментариев по поводу подобных высказываний китайских экспертов. Однако представитель Министерства цифрового развития и связи Монголии в беседе с корреспондентами издания заявил, что использование страной Starlink никак не повлияет на отношения с соседними государствами. По его словам, инфраструктура трансграничной связи регулируется международными договорами, которые были взаимно согласованы всеми странами, включая Монголию. Эти договоры служат основой для укрепления сотрудничества и взаимопонимания между государствами.

Представитель подчеркнул, что Монголия поддерживает дружественные двусторонние отношения со своими соседями и крайне уважает суверенитет всех наций. Что касается Китая, то собеседник издания отметил, что Пекин установил свои собственные правила и механизмы контроля в отношении технологий подобных Starlink. Отсюда следует, что потребители в Китае будут регулироваться только своей собственной юрисдикцией в соответствии с законами и правилами своей страны.

Представитель также добавил, что правительство Монголии открыто пригласило всех провайдеров низкоорбитальной связи изучить рыночные возможности внутри страны и Starlink был выбран, так как SpaceX является лидером на рынке.

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